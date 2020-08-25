В Баку и ряде районов Азербайджана будет ограничена подача воды
БАКУ /Trend/ - В связи со временным приостановлением очистки воды на водоочистных сооружениях Куры, в которой увеличилась мутность, будет ограничена подача воды в Ширванский, Гаджигабульский, Сальянский, Билясуварский, Саатлинский, Сабирабадский районы, в села, расположенные вдоль магистрального водопровода, а также в Гарадагский, Сабаильский и Бинагадинский районы Баку, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".
"Азерсу" рекомендует потребителям экономно пользоваться водой.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Главное поручение Президента Азербайджана - чтобы чиновники своим поведением завоевали уважение народа, были скромными — депутат
Лента новостей
Госсекретарь: Румынская «Transgaz» может предоставить инфраструктуру для безопасных поставок азербайджанского газа в Европу
Главное поручение Президента Азербайджана - чтобы чиновники своим поведением завоевали уважение народа, были скромными — депутат
В Азербайджане выведены конкурентоспособные в глобальном масштабе сорта хлопка - Институт охраны растений
Президент Ильхам Алиев: В первую очередь следует выдвигать людей, преданных не какому- то чиновнику, а государству, Родине
Президент Ильхам Алиев: Порой некоторые чиновники мелкого пошиба ведут себя так, словно весь мир в долгу перед ними
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский предприниматель, вкладывающий в зарубежные страны десятки миллионов долларов инвестиций, в первую очередь должен подумать о своей Родине
Президент Ильхам Алиев: В некоторых регионах предпринимателей притесняют, перед ними создают искусственные препоны
Президент Ильхам Алиев: Все государственные чиновники во главе с Президентом являются слугами народа
Президент Ильхам Алиев: Борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане ведется не на словах, а на деле