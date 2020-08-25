В Баку и ряде районов Азербайджана будет ограничена подача воды

БАКУ /Trend/ - В связи со временным приостановлением очистки воды на водоочистных сооружениях Куры, в которой увеличилась мутность, будет ограничена подача воды в Ширванский, Гаджигабульский, Сальянский, Билясуварский, Саатлинский, Сабирабадский районы, в села, расположенные вдоль магистрального водопровода, а также в Гарадагский, Сабаильский и Бинагадинский районы Баку, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".

"Азерсу" рекомендует потребителям экономно пользоваться водой.

(Текст: Кямаля Сеидова)