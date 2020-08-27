Минобразования Азербайджана о форме обучения учащихся начальных классов

БАКУ /Trend/ - Учащиеся начальных классов не будут приходить в школу в один и тот же день. К примеру, если в классе много детей, то класс будет разбит на группы, и каждая группа будет приходить на уроки два или три раза в неделю.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в четверг Trend.

Он сообщил, что информацию о том, в какие дни дети будут посещать школу родители смогут получить в учебном заведении за неделю до начала уроков.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)