После смягчения карантинного режима в Азербайджане резко подешевел проезд в междугородних такси

БАКУ /Trend/ - После устранения карантинных постов на въездах и выездах из Баку, Сумгайыта и Абшерона значительно сократился размер платы за проезд в междугородних такси .

Как передает в среду Trend, если в прошлом такси перевозили одного пассажира из локации, известной как "Шамахинка" в Бинагадинском районе Баку, в Губинский район за восемь манатов, то после введения ужесточенного режима карантина цена такой поездки взлетела до 25-30 манатов. Аналогичный рост цен произошел и для поездок в направлении Агусинского, Шамахинского и Исмаиллинского районов — порядка 25-35 манатов. Водители такси оправдывали такой небывалый рост цен тем, что открытое пересечение карантинных постов невозможно, вследствие чего приходиться объезжать их окольными проселочными дорогами.

Однако после снятия упомянутых ограничений стоимость таких услуг вернулась к прежним значениям. По словам владельцев и водителей такси, вопреки их ожиданиям, число отправляющихся в регионы выросло лишь незначительно. В настоящее время за поездку из Баку в Агсу одного пассажира взимается 7-10 манатов, в Шамахы - 5-6 манатов, в Губу - 8-10 манатов. Если в период ужесточенного карантина плата за проезд в Гянджу из Баку на человека составляла 45-50 манатов, в настоящее время она упала до 10 манатов. Также сегодня поездка в такси из Баку в Товузский район составляет всего 12-15 манатов вместо 65-70 в ценах карантинного периода .

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)