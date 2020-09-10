В Азербайджане выпускной экзамен сегодня сдадут более 20 тыс. учащихся

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проводит выпускные экзамены для учащихся 9-х и 11-х классов, не принявших участия в итоговых (аттестационных) экзаменах, проведенных в июне-июле, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамены пройдут в Баку, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Евлахе, Шеки, Агджабеди, Кюрдамире, Сабирабаде, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы и Хачмазе.

Результаты экзамена будут внесены в итоговый оценочный документ учащихся, и им будет выдан аттестат.

Экзамен начинается в 11:00.

Для участников установлено различное время для входа в здание, которое указано в их пропускном листе.

На экзамен необходимо прийти в медицинской маске, которую запрещено снимать на протяжении всего экзамена.

При себе необходимо иметь оригинал документа, подтверждающего личность, пропускной лист на экзамен, декларацию о здоровье, распечатанную вместе с пропускным листом и подписанную самим абитуриентом.

В экзаменах ожидается участие 18 277 девятиклассников и 1789 учащихся 11-х классов.

369 учащихся будут сдавать экзамен только по азербайджанскому языку.

(Текст: Кямаля Сеидова)