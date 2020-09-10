В Азербайджане в эксплуатацию сдано 180 пешеходных переходов

БАКУ /Trend/ - По поручению и указанию Президента Ильхама Алиева, отданным в связи с обеспечением безопасности движения пешеходов по автомобильным дорогам, Госагентство автомобильных дорог осуществляет комплексные меры, сказал в четверг Trend глава пресс-службы Агентства Анар Наджафли.

По его словам, в рамках этих мер на автомобильных дорогах Баку и республики строятся надземные и подземные пешеходные переходы.

"Они строятся на территориях с интенсивным движением автотранспортных средств и пешеходов. В Баку построено и сдано в эксплуатацию 113 пешеходных переходов, 41 из которых надземные, 72 - подземные переходы. На автомагистралях республиканского значения построено и сдано 64 надземных пешеходных перехода, в районах и городах (Губа, Загатала, Габала) построено и сдано три пешеходных перехода. До настоящего времени в стране построено 180 пешеходных переходов, в настоящее время на автомобильных дорогах продолжается строительство еще девяти переходов", - сказал Наджафли.

Отметим, что 9 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии надземного пешеходного перехода на автодороге Мардакян-Загульба.

(Текст: Кямаля Сеидова.)