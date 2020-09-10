Представители посольства встретились с задержанными в связи с инцидентом на границе Азербайджана и России

Общество 10 сентября 2020 16:35 (UTC+04:00)
Представители посольства встретились с задержанными в связи с инцидентом на границе Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - Правоохранительными органами России были задержаны граждане Азербайджана, в том числе 10 человек в связи с инцидентом на азербайджано-российской границе 15 июня и еще 11 - в ходе беспорядков в Москве 23-24 июля.

Как сообщили в четверг Trend в посольстве Азербайджана в России, посольство с первого дня следит за состоянием наших соотечественников, налажены регулярные контакты с соответствующими российскими властями для проведения встреч с задержанными азербайджанцами, и в рамках полномочий посольства предприняты необходимые шаги.

"Советник посольства, консул Тогрул Садыгов и третий секретарь консульства Мусанниф Дадашов встретились со следователем ГУП Москвы по Юго-Западному административному округу (ЮЗАО), лейтенантом юстиции Павловым. В ходе беседы он сообщил, что следствие продолжается.

С согласия соответствующих ведомств России упомянутые сотрудники посольства встретились с содержащимися в Следственном изоляторе №7 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Москве Парвизом Гамидовым (гражданин России), Муртузали Захидовым и Бахрузом Велиевым. Также по назначению направлено обращение для проведения встречи с другими восемью гражданами, находящимися в следственных изоляторах №№ 1 и 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Москве", - сказали в посольстве.

Было подчеркнуто, что ранее Тогрул Садыгов и Мусанниф Дадашов были командированы в город Дербент, чтобы встретиться с гражданами Азербайджана, задержанными в результате инцидента на территории Республики Дагестан.

"Здесь они встретились с содержащимися в Следственном изоляторе № 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Дагестан семью гражданами - с Азизом Фараджзаде, Ровшаном Гусейновым, Эльмаром Мусаевым, Эмином Имамалиевым, Туралом Гиясовым, Нахидом Агаевым и Эльбрусом Ахмедовым. В отношении еще трех человек избрана мера пресечения домашний арест", - отметили в посольстве.

Также было подчеркнуто, что в ходе встреч наши граждане заявляли, что условия содержания были удовлетворительными, они не подвергались дискриминации или давлению со стороны администрации тюрьмы или следственных органов, регулярно встречались со своими адвокатами и не имеют жалоб в связи с состоянием здоровья.

Наши соотечественники были проинформированы сотрудниками посольства о том, что их вопрос находится на контроле, будет оказана необходимая юридическая помощь и в этом направлении ведется соответствующая работа.

Сотрудники посольства также встретились с главой администрации Магеррамкендского района Фаридом Ахмедовым.

"Они отправились в палаточный городок на территории села Гуллар на границе с Дербентом, и ознакомились с созданными там условиями.

Фариду Ахмедову и правительству Дагестана была выражена признательность за помощь и поддержку, оказанные нашим соотечественникам в этот трудный период", - добавили в посольстве.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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