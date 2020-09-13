Количество вакансий для учителей больше, чем в прошлом году - министр образования

БАКУ /Trend/ - Количество вакансий, представленных на конкурс по приему учителей на работу в этом году, больше, чем в прошлом году.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, в этом году было подано 8322 вакансии, что на 1014 мест или на 14 процентов больше, чем в прошлом году.

"Но количество мест по специальностям изменилось. Количество вакансий по одним специальностям уменьшилось, а по другим осталось неизменным. В основном, количество вакансий увеличилось по химии, английскому языку, математике, изобразительному искусству, русскому языку, музыке, технологии и физической культуре. Количество мест уменьшилось по специальностям учителя начальных классов, азербайджанского языка и литературы, физики. Столько же было представлено вакансий по информатике, истории, географии, биологии, французскому языку", - сказал министр.

Амруллаев отметил, что количество вакансий в Баку, Гяндже, Сабирабаде, Лачыне, Саатлы, Гедабеке, Имишли и в других районах уменьшилось. Количество вакансий в Губе, Бейлагане и Ярдымлы увеличилось.

(Автор: Ильхама Исабалаева)