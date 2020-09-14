БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) обратилось к родителям в связи с первым учебным днем, сообщает в понедельник Trend.

"В первый день нового учебного года не исключены пробки на улицах и проспектах, перед учебными заведениями. Поэтому рекомендуем участникам движения относиться к этому с пониманием, строго соблюдать правила дорожного движения, в частности, правила стоянки, остановки и парковки. Обращаемся к родителям, которые будут везти детей в школу на автомобилях, чтобы они не парковались в запрещенных местах вокруг учебных заведений и не мешали другим участникам движения. Эти действия, наряду с административной ответственностью, влекут к пробкам на дорогах. В результате другие участники движения, в основном те, кто пользуется общественным транспортом, в том числе, учителя, приезжают на работу с опозданием", - говорится в сообщении Агентства.

В БТА также добавили, что утром и вечером в часы пик в светофорах на некоторых улицах и проспектах города будет использоваться принцип "зеленая волна".

(Текст: Кямаля Сеидова.)