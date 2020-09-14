В Азербайджане подведены итоги выбора вакансий в рамках конкурса по трудоустройству школьных учителей

БАКУ /Trend/ - Подведены итоги прошедшего 10-11 сентября этапа выбора вакансий по предметам азербайджанский (как государственный) язык, немецкий, английский, химия, математика и технология в рамках конкурса по приему учителей на работу.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве образования, информация о результатах электронного распределения была отправлена ​​на личные страницы кандидатов. По результатам конкурса вакантные места заняли 1585 человек.

Кандидаты, занявшие вакантные места, должны предоставить необходимые документы до 18:00 17 сентября (копия удостоверения личности, документ о высшем или среднем специальном образовании и копия приложения к нему, подлинник трудовой книжки (при наличии), 4 фотографии, справка о состоянии здоровья, личное удостоверение кадрового учета, выписка о результатах приема на работу с личной страницы) в соответствующие местные органы образования.

Лица, не представившие документы в соответствующий местный орган образования в указанный срок, будут считаться отказавшимися от вакансии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)