В Азербайджане уменьшилось число больных туберкулезом
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане уменьшилось число больных туберкулезом, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях, сообщает в четверг Trend.
В прошлом году на учете состояло 8 257 человек (в 2010 г. - 12 469, в 2015 г. - 9 695, в 2018 г. - 8 684).
В прошлом году 3 613 лицам (2 415 - мужчины, 1 198 - женщины) впервые был поставлен диагноз туберкулез, из которых у 2 783 был диагностирован "туберкулез легких". Среди них 142 человека - это дети в возрасте до 13 лет.
Большинство лиц - 1 178 человек, которым поставлен диагноз туберкулез, находятся в возрасте 18-29 лет.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)
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