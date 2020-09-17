Азербайджанский депутат предлагает, чтобы вход в соцсети был по удостоверению личности
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский депутат Жаля Алиева предлагает, чтобы вход в соцсети осуществлялся по удостоверению личности.
С этим предложением она выступила на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правам человека, сообщает в четверг Trend.
Обращаясь к представителям медиа, депутат сказала: "До распространения информации необходимо убедиться в ее достоверности. Информацию нельзя распространять ради шоу. Я не говорю о представителях медиа, которые являются профессионалами своего дела, но считаю, что должен быть механизм контроля над непрофессиональными работниками этой сферы. Осуждать и ругать легко, а творить и создавать требует профессионализма".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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