Азербайджанский депутат предлагает, чтобы вход в соцсети был по удостоверению личности

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский депутат Жаля Алиева предлагает, чтобы вход в соцсети осуществлялся по удостоверению личности.

С этим предложением она выступила на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правам человека, сообщает в четверг Trend.

Обращаясь к представителям медиа, депутат сказала: "До распространения информации необходимо убедиться в ее достоверности. Информацию нельзя распространять ради шоу. Я не говорю о представителях медиа, которые являются профессионалами своего дела, но считаю, что должен быть механизм контроля над непрофессиональными работниками этой сферы. Осуждать и ругать легко, а творить и создавать требует профессионализма".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)