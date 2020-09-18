В Азербайджане стартовал дополнительный этап выбора вакансий в рамках конкурса по трудоустройству учителей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 18:00 18 сентября стартовал этап дополнительного размещения в рамках конкурса по приему учителей на работу.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве образования, на данном этапе размещения представлено 4525 вакансий (в том числе 1242 новых).

Кандидаты, желающие принять участие в этапе дополнительного размещения должны до 23:59 20 сентября, зайдя на свои личные страницы, выбрать желаемые вакансии и подтвердить свои заявки.

В министерстве отметили, что только в Баку прием учителей по специальности преподавателя начальных классов будет осуществляться управлением образования города Баку.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)