В Азербайджане будут страховать волонтеров
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут страховать волонтеров, сообщает в понедельник Trend.
Данный вопрос отражен в поправке к закону "О волонтерской деятельности", включенной в план законодательных работ осенней сессии парламентского комитета молодежи и спорта.
Также в ходе осенней сессии в комитете будет осуждаться вопрос о страховании волонтеров со включением поправок в закон "Об обязательном медицинском страховании".
Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)
Азербайджанский победитель "Евровидения" отчаянно пытается спасти девушку от наркозависимости (ВИДЕО)
Как азербайджанские эстрадные звезды исполняют классические произведения. Посвящается Дню национальной музыки (ВИДЕО)
Лента новостей
США настоятельно призывают к скорейшему возобновлению предметных переговоров по нагорно-карабахскому конфликту - Помпео
МИД Азербайджана: Безответственное и подстрекательское поведение руководства Армении накаляет обстановку в регионе
Заместитель премьер-министра Узбекистана и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ договорились организовать совместную рабочую группу