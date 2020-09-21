БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут страховать волонтеров, сообщает в понедельник Trend.

Данный вопрос отражен в поправке к закону "О волонтерской деятельности", включенной в план законодательных работ осенней сессии парламентского комитета молодежи и спорта.

Также в ходе осенней сессии в комитете будет осуждаться вопрос о страховании волонтеров со включением поправок в закон "Об обязательном медицинском страховании".

Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)