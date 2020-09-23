У 10-ти учащихся общеобразовательных учреждений страны обнаружен коронавирус

Общество 23 сентября 2020 09:13 (UTC+04:00)
У 10-ти учащихся общеобразовательных учреждений страны обнаружен коронавирус

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана раскрыло последнюю ситуацию с коронавирусной инфекцией в общеобразовательных учреждениях страны.

Согласно информации, 22 сентября 2020 года число учащихся с температурой тела выше 37 градусов составило 36, а работников – 7. За сегодняшний день коронавирус выявлен у 10 учащихся и 7 работников.

Trend со ссылкой на минобразования представляет последнюю статистику:

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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