У 10-ти учащихся общеобразовательных учреждений страны обнаружен коронавирус
БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана раскрыло последнюю ситуацию с коронавирусной инфекцией в общеобразовательных учреждениях страны.
Согласно информации, 22 сентября 2020 года число учащихся с температурой тела выше 37 градусов составило 36, а работников – 7. За сегодняшний день коронавирус выявлен у 10 учащихся и 7 работников.
Trend со ссылкой на минобразования представляет последнюю статистику:
(Автор: Ильхама Исабалаева)
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