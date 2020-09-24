Завтра в Азербайджане до 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, северо-восточный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-20, днем - 26-28, в Баку ночью - 18-20, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных ожидаются переменный грозовые дожди, восточный ветер.

Ночью 15-20, днем 24-29, в горах ночью 7-12, днем 14-17 градусов тепла.

25-26 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, благоприятных для метеочувствительных лиц.

(Текст: Кямаля Сеидова.)