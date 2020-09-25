Госслужба Азербайджана о продолжительности разбитого на части отпуска

БАКУ /Trend/ - Если работники используют отпуск, разделив их на части, то продолжительность одной из частей не должна быть менее двух недель.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом во время прямой трансляции в социальной сети на тему "Регулирование рабочего времени в трудовом законодательстве" сказал заведующий отделом Государственной службы инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Эльшан Тагиев.

По его словам, отпуск предназначен для восстановления нормальной работоспособности сотрудника.

"Тот факт, что работники берут отпуск на один, два или три дня нецелесообразно. В законодательстве есть требование, по которому отпуск не может быть менее двух недель. Было бы лучше, если работники делили отпуск на два, а в необходимых случаях на три части. Делить отпуск на большее количество частей нецелесообразно", - подчеркнул Тагиев.

Он сказал, что если за календарный год работник имеет право на отпуска за два года, то в течение этого календарного года он может использовать отпуска за те два года как по отдельности, так и вместе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)