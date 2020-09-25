Пригородные поселки Баку, в которых наступает новая эпоха (ФОТО)

Общество 25 сентября 2020 20:05 (UTC+04:00)
Пригородные поселки Баку, в которых наступает новая эпоха (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Еще в семи пригородных поселках Баку — Рамана, Амирджан, Бузовна, Мардакян, Новханы, Маштага и Пиршаги - начаты работы по благоустройству.

Как сообщает в пятницу Trend, в рамках работ по реконструкции в бакинских поселках на очереди после Балаханы стоит Бибиэйбат. Наряду с Балаханы, Бибиэйбат также является одним из старинных нефтяных центров мира. В настоящее время и в этом поселке реализуется аналогичный проект. В первую очередь, очищена Бибиэйбатская бухта, на территории разбит парк, созданы культурные и спортивные городки, бульвар. Как символ того, что Бибиэйбат является старинным нефтяным центром, здесь установлен макет нефтяной вышки. В настоящее время более половины территории поселка уже отремонтировано, осталась всего одна улица. На ней также уже проведены работы по реконструкции канализационной системы, все линии электропередач проложены под землей.

Аналогичные работы ведутся в еще семи поселках Баку - Рамана, Амирджан, Бузовна, Мардакян, Новханы, Маштага и Пиршаги. Работы в Новханы и Рамана продолжаются около шести месяцев и в ближайшие полгода результаты работ в этих поселках станут достоянием широкой общественности. Таким образом, загородные поселки Баку обретут новый облик, станут привлекательными туристическими центрами.

Отметим, что выполненные в Балаханы работы охватывают древнюю часть поселка и часть, относящуюся к началу ХХ века. А это около 10 квадратных километров территории с населением 16 тысяч человек.

Генеральный директор ООО "Бакинская служба благоустройства" Буният Гасымов сказал, что в результате проведенных в поселке работ обновлена ​​центральная канализация и магистральные линии к частным домам (35 тысяч погонных метров), модернизирована центральная линия электропередачи, к ней подключены частные жилые дома (31 тысяча погонных метров), проложено 60 тысяч погонных метров новых линий связи.

Было отмечено, что на улицах поселка уложено 70 тысяч квадратных метров нового асфальта, восстановлены фасады зданий (50 тысяч квадратных метров), обновлены кровли (42 тысячи квадратных метров). Исторические улицы вымощены камнями на территории 15 тысяч квадратных метров. В поселке посажено более 100 тысяч деревьев и растений (в том числе гранатовые, оливковые деревья, эльдарская сосна и виноград). Кроме того, в рамках обеспечения жителей работой было посажено 120 тысяч ростков лаванды и розмарина, 15 тысяч цветочных кустов. Семьи местных жителей на платной основе ухаживают за этими растениями. По истечении 6-12 месяцев эти растения у них забирают и выдаются новые.

Было отмечено, что в поселке выполнено 95 процентов работ по созданию канализационной системы, обновлению линий электропередачи, укладке асфальта, обновлено 80 процентов кровель, выполнено 70 процентов других декоративно-отделочных работ. Ожидается, что они будут завершены к концу этого года.

Эти работы также вносят свой вклад в дело занятости местного населения. Так, к работам в Балаханы были привлечены 1000 человек, из которых 700, или 70 процентов, - местные жители. В то же время, действующие в поселке предприятия общественного питания, кафе, чайханы, шляпные, малярные, ковроткацкие мастерские сыграют большую роль в обеспечении работой местных жителей.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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