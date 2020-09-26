До конца года в Азербайджане будут сданы в эксплуатацию еще 5 поселков для вынужденных переселенцев

БАКУ /Trend/ - До конца 2020 года в Азербайджане будут сданы еще пять поселков для вынужденных переселенцев, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Так, в поселке «Умид» Гарадагского района Баку готов квартал для 180 семей. В пос. Раманы Сабунчинского района продолжается работа в новом квартале для 1512 семей, в Самухском районе - для 200 семей, в Абшеронском районе, на территории, называемой «Ст. Сумгайыт», для 1890 семей, в пос. Ходжасан Бинагадинского района – для 810 семей. Во всех этих кварталах создана вся необходимая социальная и техническая инфраструктура.

Средства, выделенные из резервного фонда главы государства, будут направлены на строительство новых жилых участков.

Напомним, что 25 сентября 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению жилищно-бытовых условий семей вынужденных переселенцев, согласно которому в целях улучшения жилищно-бытовых условий семей вынужденных переселенцев из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Государственному комитету Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев выделяются 42,5 миллиона манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)