Баку украсился национальным триколором (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - Флаг — олицетворение непоколебимой силы и могущества государства. Сегодня государственный символ Азербайджана, сыны которого готовы отдавать свои жизни за него, победно развевается на всех улицах и проспектах Баку, как и во всех других городах и районах страны.

Trend представляет фотографии Баку, украшенного флагами Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Фото:Заур Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)