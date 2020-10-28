Азербайджан обратился к компании Facebook

БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана направило руководству Facebook Inc. письмо по вопросам, вызывающим озабоченность в информационной войне.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, в обращении отмечается, что в последнее время в Facebook и Instagram наблюдаются тревожные тенденции.

В письме говорится, что 27 сентября вооруженные силы Азербайджана предприняли необходимые контрнаступательные меры для прекращения армянской агрессии и обеспечения безопасности гражданского населения.

"Мы освобождаем наши международно признанные территории, оккупированные Арменией в начале 1990-х годов, население которых подверглось этнической чистке. Около миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев около 30 лет ждали возвращения в свои дома", - подчеркивается в обращении.

Также сообщается, что на фоне этих событий платформы социальных сетей стали полем битвы в рамках информационной войны, которая доводит до мира правду и разоблачает ложные новости, распространяемые армянской стороной.

В обращении говорится, для того, чтобы заставить замолчать азербайджанских пользователей, их профили массово блокируются.

В письме подчеркивается, что особенное беспокойство вызывает необоснованная блокировка профилей пользователей и страниц азербайджанского сегмента под влиянием некоторых проармянски насторенных сотрудников компании. Еще одним поводом для беспокойства является то, что профили избранных должностных лиц, представляющих подвергшееся этнической чистке население оккупированных территорий Азербайджана, не утверждаются. Их требования по перепроверке отклоняются без какого-либо разъяснения.

"Учитывая эти наблюдения, мы надеемся, что вы предпримете все необходимые шаги для обеспечения того, чтобы возможности компании не использовались для подавления голоса пользователей и сохранялся нейтралитет по отношению ко всем нам. Это обеспечит надежную виртуальную среду для свободного выражения и правды", - говорится в обращении.

В письме, направленном министерством компании Facebook, содержится требование назначить соответствующего координатора для обсуждения вышеприведенных вопросов.

(Текст: Турал Гараджаев)