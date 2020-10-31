Создан сайт, где можно пожаловаться на фейковые новости армян

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская молодежь создала специальный сайт для пресечения распространения фейковых новостей армян.

Как сообщает в субботу Trend, с начала войны в зоне нагорно-карабахского конфликта армяне начали создавать фейковые страницы, в частности в социальных сетях, для распространения лживых "новостей".

Для пресечения подобных случаев был создан сайт www.fake.az для массовой подачи жалоб.

Посетив сайт, можно без регистрации внести в базу ссылки на профили и сайты, на которые есть жалоба. Кроме того, через внесенные в базы ссылки можно пожаловаться Facebook, Telegram, Apple, Google и другим компаниям, а также ознакомиться с причинами жалоб, внесенных в базу данных.

В дополнение, посредством страницы @FakeazBot в приложении Telegram, можно добавить ссылки на фейковые новости и страницы в базу.

(Текст: Турал Гараджаев)