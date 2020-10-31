В Азербайджане выявлены 1095 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 547 человек (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 1095 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, вылечились 547, скончались 12 человек, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане выявлены 55 269 случаев инфицирования коронавирусом, 43 543 человека вылечились, 730 скончались, число активных больных – 10 996.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведены 11 441 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, всего проведено 1 352 907 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев.)