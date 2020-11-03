Рост статистических данных по COVID-19 в последние дни обусловлен повышением риска заболеваемости - Минздрав
БАКУ /Trend/ - Рост статистических данных по COVID-19 в последние дни обусловлен повышением риска заболеваемости.
Об этом сказала член созданной в Минздраве Рабочей группы по усилению борьбы с COVID-19 Севда Мамедова, сообщает во вторник Trend.
"При обнаружении первых симптомов инфицирования нужно немедленно позвонить в колл-центр "814" и участковому врачу", - сказала она.
Она отметила, что центр принимает звонки с понедельника по субботу включительно с 08:00 по 18:00. "Ночью необходимо звонить на станцию скорой помощи",- добавила Севда Мамедова.
По ее словам, в августе и в сентябре (каждый месяц) число обратившихся по номеру "814" составило 1300-1400 человек, в октябре этот показатель вырос до 3500-4000.
(Редактор: Наталья Кочнева)
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Рост статистических данных по COVID-19 в последние дни обусловлен повышением риска заболеваемости - Минздрав
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