Рост статистических данных по COVID-19 в последние дни обусловлен повышением риска заболеваемости - Минздрав

БАКУ /Trend/ - Рост статистических данных по COVID-19 в последние дни обусловлен повышением риска заболеваемости.

Об этом сказала член созданной в Минздраве Рабочей группы по усилению борьбы с COVID-19 Севда Мамедова, сообщает во вторник Trend.

"При обнаружении первых симптомов инфицирования нужно немедленно позвонить в колл-центр "814" и участковому врачу", - сказала она.

Она отметила, что центр принимает звонки с понедельника по субботу включительно с 08:00 по 18:00. "Ночью необходимо звонить на станцию скорой помощи",- добавила Севда Мамедова.

По ее словам, в августе и в сентябре (каждый месяц) число обратившихся по номеру "814" составило 1300-1400 человек, в октябре этот показатель вырос до 3500-4000.

(Редактор: Наталья Кочнева)