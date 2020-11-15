Абсолютное большинство вынужденных переселенцев Азербайджана настроено вернуться на родные земли

БАКУ /Trend/ - Освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации нашей доблестной армией под руководством Президента Азербайджана, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева обусловило возвращение в родные места вынужденных переселенцев, около 30 лет живущих жизнью беженцев, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Мнения, высказанные зампредом Госкомитета Фуадом Гусейновым о том, что вынужденные переселенцы будут возвращены на свои земли на добровольной основе, были неправильно трактованы, приведя этим к общественным обсуждениям.

В обращении Фуада Гусейнова подчеркивается, что абсолютное большинство вынужденных переселенцев настроено вернуться на родные земли, что их безопасное и достойное возвращение - единственный выбор, которого хотят они сами. Как неоднократно заявлял Глава государства, возвращение вынужденных переселенцев на родные земли, на территории, где испокон веков жил азербайджанский народ, одна из основных целей борьбы против захватнической и оккупационной политики Армении после достигнутой Азербайджаном победы. Вынужденные переселенцы в своих обращениях к руководству страны и в Госкомитет постоянно говорят о том, что хотят не только вернуться, но и намерены активно участвовать в созидательно-восстановительных работах на освобожденных землях.

Встречаясь недавно с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медицинском центре № 1, Президент Ильхам Алиев отметил: «Дорогие бывшие вынужденные переселенцы, вы больше не переселенцы. Обращаюсь к вам в присутствии наших героических солдат и офицеров: вы не беженцы, вы возвращаетесь. Мы вернем вас. Вот сидящие здесь, а также тысячи наших солдат и офицеров возвращают вас на родные земли. Мы, Азербайджанское государство, сделаем все возможное, чтобы вернуть вас как можно скорее».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)