В этом году к программе самозанятости в Азербайджане привлечены около 1600 человек с ограниченными возможностями

БАКУ /Trend/ - Работа по созданию небольших фермерских хозяйств и предприятий в рамках программы самозанятости для людей с ограниченными возможностями продолжается. Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты к программе привлечены около 1600 человек с ограниченными возможностями.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, данный процесс продолжается и в настоящее время.

В Министерстве труда и социальной защиты отметили, что при реализации программы лицам с ограниченными возможностями, которые входят в уязвимые группы населения, отдается особое предпочтение. Они выбирают виды экономической деятельности и бизнеса, обеспечиваются активами в виде товаров и материалов в соответствии с их планами.

В то же время в рамках совместно реализуемого с Программой развития ООН проекта "Создание инклюзивных и достойных рабочих мест для уязвимых в социальном плане групп населения" еще 500 человек с ограниченными возможностями начинают малый бизнес с передачей им активов. Одним из основных направлений проекта, реализуемого министерством совместно с Программой развития и Фондом ООН в области народонаселения, является поддержка работы по обеспечению самозанятости лиц с ограниченными возможностями.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)