По выходным до 28 декабря Центры Службы "ASAN" и "ASAN Kommunal" работать не будут

БАКУ /Trend/ - В выходные дни в период продленного особого режима карантина (до 28 декабря) Центры Службы "ASAN" и "ASAN Kommunal" работать не будут, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Согласно информации, 21-22, 28-29 ноября и 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 декабря в Центрах будут нерабочие дни.

Граждане, которым заранее было сообщено о том, что их документы будут готовы 21-22 ноября, могут получить их в Центрах.

В остальные дни граждане на основе соответствующих правил могут обращаться в Центры и пользоваться их услугами.

Так, прием граждан в Центрах Службы "ASAN" и "ASAN Kommunal" осуществляется посредством мобильного приложения "ASAN xidmət", на сайте www.asan.gov.az, по номеру "108", заранее заняв онлайн-очередь.

(Текст: Кямаля Сеидова)