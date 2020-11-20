С 2021 г. в Азербайджане будет ограничена продажа полиэтиленовых пакетов и пластиковой посуды

БАКУ /Trend/ - Со следующего года в Азербайджане будет ограничена продажа полиэтиленовых пакетов и пластиковых стаканов.

Данный вопрос отражен в поправках в законопроект "Об охране окружающей среды" (первое чтение), которые обсуждались в ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Было отмечено, что в поправке в документ предусмотрены ограничения по ввозу, производству, продаже предпринимателями, а также продаже и предоставлению потребителю в точках общепита и объектах обслуживания полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон, а также одноразовых пластиковых палочек для перемешивания, вилок, ножей, тарелок и стаканов.

Предлагается, чтобы закон в отношении полиэтиленовых пакетов вступил в силу с 1 января 2021 года, а в отношении одноразовой пластиковой продукции - с 1 июля 2021 года.

На заседании также в первом чтении обсуждался законопроект о внесении изменения в Кодекс об административных проступках.

Согласно изменениям, за импорт, производство предпринимателями, продажу и выдачу покупателям на объектах торговли, общественного питания и обслуживания полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон, а также одноразовой посуды, предусматривается административная ответственность.

Обе поправки после обсуждений были вынесены на голосование и приняты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)