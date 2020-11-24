Известный бакинский рынок переносится на другую территорию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Известный бакинский рынок "Тезе Базар" переносится.

Как сообщает во вторник Trend, работа по перемещению уже началась. Рынок будет перемещен под новопостроенное жилое здание недалеко от Бакинского железнодорожного вокзала. Что будет размещаться на прежней территории рынка - пока неизвестно.

Отметим, что принадлежащий государству до 2000 года Тезе Базар был приватизирован. Затем акционерное общество было ликвидировано, и миноритарные акционеры продали свои акции крупным акционерам.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)