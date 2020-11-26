Каждого человека следует рассматривать как потенциального носителя коронавируса - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Человек, инфицированный COVID-19, может переносить болезнь бессимптомно, поэтому нам нужно рассматривать каждого как потенциального носителя и защищаться от него.

Об этом в четверг сказал Trend глава рабочей группы Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) по инфекционным заболеваниям Васиф Алиев.

По его словам, единственный способ узнать, инфицированы ли люди с бессимптомным течением заболевания или нет - пройти тест на антитела. Каждый может воспользоваться серологическим тестом, чтобы определить, был ли он инфицирован вирусом раньше.

"Для образования антител в крови требуется определенный период времени. Этот тест было бы полезно сдать, как минимум, через три недели после предполагаемого инфицирования. Порой люди сдают анализ крови или мазок, чтобы узнать, есть ли у них коронавирус, но сдавать тест на наличие антител на начальном этапе заболевания нет смысла", - сказал Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)