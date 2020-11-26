Водные ресурсы Кельбаджара будут заново изучены (версия 2)

(первая версия в 14:01)

БАКУ /Trend/ - Водные ресурсы освобожденного от оккупации Кельбаджарского района будут заново изучены и оценены.

Об этом сказал сотрудник министерства экологии и природных ресурсов Фаиг Муталлимов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, на территории района много озер, таких как Бёюк Алагёль, Кичик Алагёль, Ганлыгёль, Дибгёль, Эйригёль, Нахыргёль, Бёюк гёль, но самые большие это Бёюк Алагёль, Кичик Алагёль, которые расположены между Восточным и Южным Гёйче на территории Кельбаджарского района.

По его словам, озеро Бёюк Алагёль расположено на высоте 2729 метров над уровнем моря, его площадь 510 гектаров, длина 3670 метров, максимальная глубина 9,4 метра. В бассейне этого озера около 30 маленьких озер, включая те, которые высыхают летом: «Среди них самые большие Кичик Алагёль, Чиллигёль и Дикпиллякан. С начала ноября и до конца апреля поверхность озера покрывается льдом толщиной до 1 метра. В июне-августе температура воды составляет 14-15 градусов».

Муталлимов добавил, что в Бёюк Алагёль вливаются 7 рек, и самые большие из них - Гурбагалы и Азадчай: «Второе самое большое озеро Кельбаджара – Кичик Алагёль расположено в 2 км к юго-востоку от озера Бёюк Алагёль. Его территория 0,9 кв. км, длина 2000 метров, максимальная глубина 4 метра, и большая часть поверхности покрыта растениями. Его воды вливаются в озеро Бёюк Алагёль. Питают озеро несколько мелких рек и подземные воды. Летом температура на поверхности воды не превышает 14-16 градусов. Вода содержит гидрокарбонаты и кальций, с конца октября и до начала мая поверхность озера покрывается льдом».

Сотрудник министерства также добавил, что по территории района протекает много больших и малых рек, но самые большие реки это Тертер (длина 200 км) и Хачын.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)