Назван объем средств Фонда помощи ВС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародован объем средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, на 1 декабря текущего года в Фонде помощи ВС Азербайджана собраны средства в размере 210.625.007,86 маната, 11.171.613,65 доллара США, 181.319,42 евро, 495.561,33 турецких лир, 1.844,72 фунтов стерлингов и 5.398.550,00 рублей.

Следует отметить, что с 1 ноября по 1 декабря в Фонд помощи ВС поступили средства в размере 12.611.973,40 маната, 175.507,81 доллара США, 15.723,23 евро, 40 турецких лир, 550 фунтов стерлингов и 336.000,00 рублей.

Руководство министерства обороны Азербайджана выражает признательность каждому, кто оказывает материальную и моральную поддержку ВС страны.

Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам был создан Указом Президента Азербайджана от 17 августа 2002 года.