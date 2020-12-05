В воскресенье в Баку до 9 градусов тепла

БАКУ / Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром слабый туман, умеренный северо-восточный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Ночью в Баку и на Абшеронском полуострове 5-7, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 772 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 50-55%.

В районах Азербайджана переменные дожди, в горных и предгорных районах снег, местами сильный, в отдельных местах туман, умеренный восточный ветер.

Ночью 2-6, днем 6-9 тепла, в горах ночью 5-10, днем 0-5 градусов мороза.

На Абшеронском полуострове завтра ожидается слабое колебание метеорологических факторов, в основном, благоприятных для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)