Медиа играют исключительную роль в информировании общества - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Медиа страны сыграли исключительную роль в освещении боев в Карабахе, продолжая сегодня свою работу в информировании азербайджанской общественности о коронавирусе.

Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Trend.

Помощник Президента отметил, что азербайджанские медиа активно функционируют с первого дня распространения коронавируса, играют активную роль в информировании и просвещении общества.

Он отметил, что медиа страны сыграли особую роль и в информировании общества о боях в Карабахе, в донесении азербайджанских реалий до мирового сообщества. "Встречаясь с руководителями медиа, мы выразили им свою признательность, призвав их и дальше быть активными в освещении борьбы с коронавирусом".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)