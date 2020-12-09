Мечтаю восстановить на прежнем месте Чайный дом в Агдаме - архитектор Наиг Самедов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На встрече с главой Исполнительной власти Агдамского района мы говорили о восстановлении Чайного дома. Разумеется, если поступит такое предложение, я с большим удовольствием готов это сделать.

Об этом в среду сказал Trend архитектор Чайного дома в Агдаме, одного из объектов, считающихся визитной карточкой города, Наиг Самедов.

Самедов работал главным архитектором в Агдаме в 1984-88 годах. Он отметил, что Чайный дом был построен по инициативе доктора геолого-минералогических наук, профессора Худу Мамедова.

В то время, когда профессор встретился с архитектором, он показал ему здание в китайском стиле и попросил создать нечто подобное в его родном городе Агдаме. Наиг Самедов выполнил пожелание профессора, спроектировав объект в восточном стиле.

"Агдамский чайный дом был построен за счет внутренних средств. В городе было два брата, которые занимались торговлей. Здание было построено при их финансовой поддержке.

Само здание почти целиком построено из металла, лишь для покрытия пола были использованы деревянные доски. В Агдаме всегда жили хорошие слесари. Открытие Чайного дома состоялось 26 июля 1986 года", - отметил Самедов.

Он добавил, что мечтает восстановить его на прежнем месте.

"Я хотел бы, чтобы всем уникальным зданиям, фонтанам и местам отдыха, находящимся в центре города, был возвращен первозданный вид.

Это касается не только Агдама, думаю, было бы хорошо восстановить главные улицы и площади всех освобожденных районов", - подытожил Наиг Самедов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)