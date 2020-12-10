Азербайджанские депутаты сегодня сдают тесты на коронавирус
БАКУ /Trend/ - Сегодня депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сдают тесты на коронавирус, сообщает в четверг Trend.
Отметим, что завтра, 11 декабря, состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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