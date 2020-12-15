В Азербайджане переименовывается один из муниципалитетов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняется название муниципалитета села Сагиян Шамахинского района, сообщает во вторник Trend.
Вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Так, на обсуждение был вынесен законопроект о внесении изменений в "Список муниципалитетов Азербайджана", приложенный к закону Азербайджана "О территориях и землях муниципалитетов".
Согласно изменению, в списках муниципалитетов название муниципалитета Сагиян Шамахинского района будет заменено на муниципалитет Гюнешли.
Поправка была вынесена на голосование и принята.
Напомним, что на сегодняшнем заседании парламента было принято переименование села Сагиян Шамахинского района в село Гюнешли.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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