С начала года на ПМЖ в Азербайджан прибыли 1396 человек

БАКУ /Trend/ - С января по октябрь текущего года соответствующими структурами МВД и Государственной миграционной службы были зарегистрированы 1396 человек, приехавших на постоянное место жительства (ПМЖ) в Азербайджан и 495 человек, уехавших из страны, сообщает в четверг Trend.

Тем самым положительное миграционное сальдо составило 901 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)