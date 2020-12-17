С начала года на ПМЖ в Азербайджан прибыли 1396 человек
БАКУ /Trend/ - С января по октябрь текущего года соответствующими структурами МВД и Государственной миграционной службы были зарегистрированы 1396 человек, приехавших на постоянное место жительства (ПМЖ) в Азербайджан и 495 человек, уехавших из страны, сообщает в четверг Trend.
Тем самым положительное миграционное сальдо составило 901 человек.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
«Лаборатория Касперского»: в Азербайджане более чем в два раза выросло количество атак через протокол для удалённого доступа
Лента новостей
Организм ряда больных коронавирусом сегодня борется как с вирусом, так и с антибиотиками, гипервитаминозом - предупреждение врача
Огонь, вода и медная труба Тамерлана Махмудова… Удостоенный медали "За Родину", посмертно (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Адили Намазовой
В Ташкенте прошла онлайн-презентация книги азербайджанского политолога "Феномен Амира Тимура" (ФОТО)
Санкции США нацелены на то, чтобы Турция не развивала оборонную промышленность - Реджеп Тайип Эрдоган
Şəhid anası rütbəsi! Трогательная исповедь матери шехида Турала Гасымова, удостоенного медали "За Родину" (ФОТО)
Карабах - это Азербайджан! Все средства от новой книги для детей будут перечислены в Фонд "YAŞAT" (ФОТО)
Азербайджанский фильм удостоен двух наград международного кинофестиваля о правах человека (ВИДЕО, ФОТО)
«Лаборатория Касперского»: в Азербайджане более чем в два раза выросло количество атак через протокол для удалённого доступа
Состоялось заседание Руководящего комитета по реализации Рамочной программы сотрудничества между Туркменистаном и ООН на 2021-2025 годы (ФОТО)