Минобразования Азербайджана о влиянии результатов национальной оценки на показатели успеваемости учащихся

БАКУ /Trend/ - Результаты национальной оценки знаний учащихся общеобразовательных школ, которая состоится 19 декабря, не повлияют на их показатели успеваемости, сообщили в четверг в министерстве образования в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что согласно утвержденным постановлением Кабинета министров № 361 от 29 сентября 2020 года "Государственным стандартам общего образования в Азербайджане", министерство образования Азербайджана регулярно проводит национальную оценку для выявления качественных изменений успеваемости по отдельным предметам в разных классах в системе общего образования.

Данный процесс, осуществляемый в форме систематического исследования, направлен на сбор достоверных данных, представление предложений и определение конкретных направлений для решения выявляемых проблем. Основная цель - собрать информацию о состоянии образования, определить перспективы и будущую деятельность путем изучения факторов, которые могут повлиять на показатели успеваемости, сказали в ведомстве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)