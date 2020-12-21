В Азербайджане увеличивается прожиточный минимум
Общество 21 декабря 2020 13:43 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Назван размер прожиточного минимума в Азербайджане на 2021 год.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в пояснении к законопроекту "О государственном бюджете Азербайджана на 2021 год".
На 2021 год прожиточный минимум по стране прогнозируется на уровне 196 манатов, в том числе для трудоспособного населения на уровне 207 манатов, пенсионеров - 162 манатов, детей - 175 манатов. Эти показатели выше прошлогодних в среднем на шесть манатов, или на 3,1 процента.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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