Дорожная полиция Азербайджана обратилась к участникам движения в связи с карантинными мерами

БАКУ /Trend/ - Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с карантинными мерами.

Как сообщили в пятницу Trend в Управлении, сотрудники дорожной полиции продолжают контрольно-профилактические мероприятия на специальных карантинных постах. Лица, пытающиеся проехать через эти посты без разрешения, устанавливаются и возвращаются в обратном направлении. В отношении граждан, нарушивших правила карантинного режима, применяются меры административного взыскания.

"Однако в ходе проверок было замечено, что некоторые граждане пытаются покинуть территорию города и района, где они постоянно прописаны, с разрешениями по SMS или с документами, не дающими основания для проезда. Это вызывает задержки, длинные очереди и препятствия для тех, у кого есть соответствующие разрешения. Учитывая, что проезд через карантинные посты лицам, не имеющим соответствующее разрешение, будет пресечен, им не следует терять время или испытывать дополнительные трудности, приезжая к постам, преодолевая большие расстояния.

Еще раз обращаем внимание наших граждан на то, что все меры, предпринимаемые в этом направлении, служат защите жизни и здоровья населения. Надеемся, что каждый участник движения не пожалеет сил для предотвращения распространения этого страшного вируса, повышая личную ответственность и придерживаясь правил строгого режима карантина", - говорится в обращении.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)