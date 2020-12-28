В Азербайджане в программе "Время урока" представлены учебные материалы по соответствующим предметам
БАКУ /Trend/ - На телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş в соответствии с расписанием занятий на 28 декабря представлена программа "Время урока", сообщили в понедельник Trend в министерстве образования Азербайджана.
Было отмечено, что программа включает в себя уроки для азербайджанского и русского секторов обучения.
Также видеоуроки можно посмотреть на YouTube-канале, странице видеоуроков в Facebook, на портале видеоуроков (video.edu.az), а также на странице телеканала "Təhsil" (Образование) в Facebook.
(Текст: Турал Гараджаев)
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В Азербайджане в программе "Время урока" представлены учебные материалы по соответствующим предметам
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