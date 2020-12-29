В Коллегию адвокатов Азербайджана поступили обращения от коллег из Турции и Пакистана в поддержку справедливой позиции страны

БАКУ /Trend/ - От коллегий адвокатов ряда стран, в частности Турции и Пакистана, в Коллегию адвокатов Азербайджана поступили обращения в поддержку справедливой позиции Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

"Эти организации даже выразили намерение оказать материальную поддержку нашим соотечественникам, пострадавшим от конфликта", - сказал Багиров.

Помимо этого, по его словам, в связи с армянской оккупацией Нагорного Карабаха Комиссией по правам человека Коллегии адвокатов иранской провинции Восточный Азербайджан была принята Декларация в поддержку справедливой позиции Азербайджанской Республики.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)