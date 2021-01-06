Цены на дорогие квартиры на рынке вторичного жилья упали в Баку

БАКУ /Trend/ - В прошлом месяце на рынке жилья в Баку наблюдалась активность, но она не отразилась на ценах.

Об этом в среду сказал Trend эксперт по вопросам недвижимости Рамиль Османлы.

По словам эксперта, цены на рынке первичного жилья остались стабильными: "Цены на рынке первичного жилья регулируются предпринимателями, поэтому они не изменились".

Османлы добавил, что на рынке вторичного жилья цены на дорогие (в пределах 250 тысяч манатов) квартиры относительно упали, что тоже не отразилось на его средней стоимости.

По мнению эксперта, в целом ситуацию на рынке жилья можно расценивать как стабильную.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)