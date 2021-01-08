На освобожденных территориях смогут постоянно жить не только вынужденные переселенцы, но и другие граждане Азербайджана
БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана постоянно смогут жить не только вынужденные переселенцы, но и другие граждане страны.
Об этом в интервью телеканалу Yeni TV сказал зампредседателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Фуад Гусейнов, сообщает в пятницу Trend.
По его словам, во время большого возвращения на эти территории преимущество будет отдано вынужденным переселенцам, потому что они потеряли свои родные очаги: "В целом же здесь смогут постоянно жить и другие граждане страны".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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На освобожденных территориях смогут постоянно жить не только вынужденные переселенцы, но и другие граждане Азербайджана
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