На освобожденных территориях смогут постоянно жить не только вынужденные переселенцы, но и другие граждане Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана постоянно смогут жить не только вынужденные переселенцы, но и другие граждане страны.

Об этом в интервью телеканалу Yeni TV сказал зампредседателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Фуад Гусейнов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, во время большого возвращения на эти территории преимущество будет отдано вынужденным переселенцам, потому что они потеряли свои родные очаги: "В целом же здесь смогут постоянно жить и другие граждане страны".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)