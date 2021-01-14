AzEduNet будет действовать на освобожденных землях Азербайджана

AzEduNet готов к расширению Азербайджанской Образовательной Сети, крупнейшей интранет-сети страны, на наших освобожденных землях. Деятельность компании в этом направлении зависит от поставщика услуг и построения начальной инфраструктуры.

В будущем AzEduNet планирует разместить необходимое оборудование на АТС, которые будут установлены в освобожденных районах. Учебные заведения, которые будут построены в этих районах, будут подключены к образовательной сети с помощью оптических, радио и LTE / 4G технологий связи.

Азербайджанская образовательная сеть - это крупнейшая образовательная интранет-сеть, объединяющая в единую сеть учебные заведения разных уровней страны, а также учреждения, реализующие государственную политику в области образования (Министерство оразования и подведомственные ему организации). В настоящее время Азербайджанская образовательная сеть охватывает 4140 средних школ и предоставляет услуги Интернета и Интранета. Основными возможностями, предоставляемыми Азербайджанской образовательной сетью, являются предоставление высокоскоростного доступа в Интернет, фильтрация Интернета от вредоносного контента, настройка интрасети и организация интранет-коммуникаций (IP-телефония, видеоконференцсвязь), а также оказание услуг технической поддержки сетей и оборудования.