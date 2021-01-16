В городе Шуша создаются пункты хранения вакцин от коронавируса (версия 2)

(первая версия в 12:42)

БАКУ /Trend/ - В городе Шуша создаются пункты хранения вакцин от коронавируса, которые начнут функционировать в скором времени.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал завотделом Организации здравоохранения Минздрава Азербайджана Теймур Мусаев.

По его словам, все медпункты страны полностью готовы к вакцинации.

"При вакцинации против коронавируса основным принципом будет добровольное участие в процессе. В стратегии главными задачами будут безопасность, прозрачность, поэтапность, справедливость, отвественность и сотрудничество. Главная цель – стабилизация эпидемиологической ситуации, снижение случаев заболевания и летальных случаев".

Мусаев добавил, что на первом этапе будет проведена вакцинация лиц с высоким риском, на втором этапе – лиц старше 50 лет, а также людей, у которых хотя бы одно хроническое заболевание".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)