Перечень последних изменений в каратинный режим по решению Оперштаба при Кабмине Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане введены послабления в действующий карантинный режим.

Об этом говорится в информации Оперативного штаба при Кабмине, сообщает в субботу Trend.

В соответствии с последнием решением Оперативого штаба при Кабмине объявлен краткий перечень принятых решений:

- карантинный режим продлен до 1 апреля;

- с 18 января отменяются SMS - разрешения и разрешения с портала;

- с 25 января начинают работать парикмахерские и магазины, с 1 февраля - рестораны;

- общественный транспорт не будет работать по выходным (как минимум до 1 апреля);

- не будет работать метро;

- не будут работать моллы и крупные торговые центры;

- учебные заведения, курсы и пр. тоже пока не будут функционировать (на следующей неделе этой сфере будет посвящен брифинг Минобразования);

- ношение масок обязательно;

- с 18 января начинается вакцинация;

- с 1 февраля начинается вакцинация лиц старше 65 лет;

- с 25 января возобновляется въезд-выезд в районы, исключая Баку, Сумгайыт, Гянджу, Мингячевир, Ширван и Абшеронский район, а также территории Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабдского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов.

С полной версией решения Оперативного штаба в связи с карантинным режимом можно ознакомится здесь (вставьте ссылку с азерб)

(Автор: Асиф Мехман Тект: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)