В Азербайджане выявлено еще 402 случая заражения коронавирусом, 650 человек вылечилось

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 402 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 650 человек вылечилось, 15 человек скончалось, сообщает в субботуTrend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 226 951 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 214 423 человека вылечилось, 2 998 человек скончалось, число активных больных – 9 530.

За последние сутки проведено 8 574 теста на коронавирус, за весь минувший период - 2 311 417 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)