В Азербайджане выявлено еще 402 случая заражения коронавирусом, 650 человек вылечилось
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 402 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 650 человек вылечилось, 15 человек скончалось, сообщает в субботуTrend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 226 951 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 214 423 человека вылечилось, 2 998 человек скончалось, число активных больных – 9 530.
За последние сутки проведено 8 574 теста на коронавирус, за весь минувший период - 2 311 417 тестов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
Лента новостей
При совместной организации ИВ Баку и Общественного объединения "Региональное развитие" в Баку посажены деревья (ФОТО)
Метро "Низами Гянджеви" - музей под землей! В Европе каждая из мозаик оценивалась бы в миллион долларов (ФОТО)
“Aзерлотерея” передана в управление на договорной основе турецкой компании “YMT Sans B.V.” – Распоряжение
В Азербайджане социально-психологические реабилитационные услуги оказаны 260 раненым в Отечественной войне (ФОТО)