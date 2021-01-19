В Азербайджане в рамках обязательного медицинского страхования по итогам 2020 г. оказано более 8 млн услуг

БАКУ /Trend/ - Согласно предварительным отчетам центральных больниц и их структурных подразделений, а также лечебно-диагностических центров, функционирующих на 23 административных территориях Азербайджана, где применяется обязательное медицинское страхование (ОМС), в течение 2020 года около 1,15 миллиона человек обратились в указанные учреждения 4,17 миллиона раз. По этим обращениям оказано 8,34 миллионов медицинских услуг.

Как сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана, 50 процентов официально зарегистрированного населения в этих районах смогли воспользоваться услугами, обратившись в медицинские учреждения.

Большинство заявок было зафиксировано в пяти городах и районах Азербайджана, а именно: в Мингячевире (449,8 тысяч), Хачмазе (348,85 тысяч), Агдаше (328,75 тысяч), Загаталах (291,8 тысяча) и Евлахе (275,78 тысяч).

Медицинские учреждения, предоставившие наибольшее количество медицинских услуг: Мингячевирская городская центральная больница (свыше 1,15 миллиона услуг), Хачмазская (615,5 тысяч), Агдашская (512,8 тысяч), Евлахская (512,45 тысяч) и Шекинская (510,9 тысяч) районные центральные больницы.

Большая часть обращений была связана с общим медицинским осмотром (включая обследование призывников) и составила 503,38 тысячи, а также с заболеваниями системы кровообращения - 210,2 тысяч раз, дыхательной системы (179,4 тысяч), эндокринной системы, нарушением обмена веществ и питания (171,6 тысяча), мочеполовой системы (148,9 тысяч) и пищеварительной системы (135,8 тысяч раз).

По предварительным оценкам, в течение 2020 года в стационаре было оказано более 255,5 тысяч услуг хирургического направления. Кроме того, 2,176 тысячи человек были направлены в медицинские учреждения по контракту в связи с операциями, которые невозможно проводить в государственных медицинских учреждениях, а также требующими специального медицинского оборудования и обеспечения, из которых 103 человека составляли дети. 1252 операции были проведены по сердечно-сосудистой хирургии, 402 - по офтальмологии, 207 - по урологии, 179 - по нейрохирургии и 80 - по травматологии. Количество операций по сердечно-сосудистой хирургии у детей составило 68.

Следует отметить, что в целях обеспечения эффективного использования ресурсов и кадрового потенциала медицинских учреждений, переданных в подчинение объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана, оптимизации их деятельности и обеспечения доступности населения к различным видам медицинской помощи, по административно-территориальным единицам государства созданы 13 медицинских территориальных подразделения. В данный момент применение обязательного медицинского страхования охватывает пять медицинских территориальных подразделения и Хызинский район, который относится к Сумгайытскому подразделению. В течение 2020 года больше всего обращений поступило в медицинское подразделение Шеки-Загатала (1,345 миллион), по Барда-Евлах (1,05 миллион обращений), по Губа-Хачмаз (729,87 тысяч), по Гейчай-Кюрдамир (около 624 тысяч), по Горному Ширвану (403,15 тысяч), а по Хызы - 13,34 тысяч обращений.

Отмечается, что уточненный отчет за 2020 год будет подготовлен в конце марта 2021 года.

Напомним, что с первого января 2020 года Госагентство по ОМС ввело обязательное медицинское страхование на 23 административных территориях Азербайджана, в частности в Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязыке, Хызы, Гобустане, Исмаиллы, Агсу, Шамахе, Балакене, Закатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Гейчае, Уджаре, Зардабе, Кюрдамире, Мингячевире, Евлахе и Агдаше. Общая численность населения в указанных районах составляет 2,25 миллиона человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)