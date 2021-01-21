Станция метро "Эльмляр Академиясы" огорожена в рамках работ по реконструкции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На станции метро "Эльмляр Академиясы" проводятся работы по реконструкции, сказал в четверг Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, уже начался первый этап работ: "Работы проводятся на фасаде здания над станцией метро. Здание огорожено по периметру для обеспечения безопасности пешеходов".

Мамедов добавил, что в случае принятия Оперативным штабом при Кабмине решения о возобновлении пассажироперевозок в метро, для пассажиров будут созданы соответствующие условия для пользования станцией метро.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)